Жителя Кузбасса осудят в Новосибирске за попытку продать пряники с каннабисом

Дзержинский райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело жителя Кемеровской области, который пытался продать пряники с каннабисом. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По материалам дела, в марте 2019 года житель города Полысаево в Кузбассе испек в Новосибирске пряники с маслом каннабисом, полученным через тайник-закладку. Всего ему досталось почти 52 г наркотического средства. Затем он приехал в садоводческое товарищество «Сибирский садовод», где хотел оборудовать тайник-закладку, но транспортные полицейские задержали кондитера-наркоторговца и изъяли у него мучные изделия.

Кондитера обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). По данным Новосибирской транспортной прокуратуры, молодой человек полностью признал вину.

Илья Николаев