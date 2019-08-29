За ночь в Свердловской области сгорело три автомобиля и два из них в Екатеринбурге

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, первый пожар с участием автомобиля произошел в 00:32 по местному времени на улице Московской в Екатеринбурге. В результате пожара был поврежден кузов автомобиля Lifan 214801. На месте работало две единицы техники и девять человек личного состава. Пожар был ликвидирован населением до прибытия пожарных подразделений.

Второй пожар произошел в деревне Балакино (Горноуральский городской округ) в 05:30. Там полностью сгорел автомобиль ВАЗ-2109. Пожар потушен в течение четырех минут.

Последний за ночь пожар произошел в 05:44 вновь в Екатеринбурге на проспекте Промышленный. Там сгорел автомобиль Audi. Пожар тушили три минуты силами двух единиц техники и 10 сотрудниками личного состава

Игорь Лесовских