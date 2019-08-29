Глава МИД Индии оценил кризис в отношениях Дели и Исламабада

В интервью “Ъ” глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что Пакистан является единственным соседом страны, с которым у Дели проблемы в торговле. Так господин Джайшанкар оценил кризис в отношениях двух стран.

«Это наш единственный сосед, который имеет проблемы в торговле с нами, сосед, который никогда не мог создать режим наибольшего благоприятствования в торговле. Сосед, который не идет на то, чтобы обеспечить нормальное сообщение с Индией, не позволяет Афганистану и другим азиатским странам использовать свою территорию для связей с Индией»,— сказал индийский министр.

Он считает, что Пакистан на протяжении очень многих лет использует терроризм как инструмент против Индии. «Пакистан — это не только проблема Индии, это проблема всего мира. Посмотрите на различные регионы мира, где действуют террористы, и спросите, кто их обучал, финансировал. Так что это глобальная проблема»,— заявил господин Джайшанкар.

Он также выразил надежду на то, что Исламабад откажется от такой политики и станет «ответственным, нормальным соседом».

О том, что еще заявил глава МИД Индии, читайте в интервью “Ъ” «Мы ждем от Владивостока многого».