МИД Индии высоко оценил позицию России по Кашмиру

В интервью “Ъ” глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар дал высокую оценку позиции России по Кашмиру. «Россия всегда исходила из того, что все вопросы между Индией и Пакистаном должны решаться на двусторонней основе в соответствии с Симлскими соглашениями и Лахорской декларацией», — заявил индийский министр.

По его словам, он уже выразил благодарность главе МИДа России Сергею Лаврову за полное понимание последних законодательных шагов Дели, осуществленных в рамках Конституции страны.

Говоря о месте России в современном мире, господин Джайшанкар назвал ее «очень устойчивым фактором в индийском видении мира». «Эпоха доминирования одной, двух или пяти держав ушла в прошлое. Сейчас в мире формируется новый баланс сил и влияния, который формируют разные регионы. Мы уделяет особое внимание России, в полной мере осознавая ее вес и влияние в международных делах»,— заявил индийский министр.

Он также прокомментировал предстоящий Пятый Восточный экономический форум во Владивостоке. «До недавнего времени мы в большей степени сотрудничали с западными регионами России, теперь мы открываем для себя огромный потенциал ее восточных регионов»,— сказал господин Джайшанкар.

О том, что еще заявил глава МИД Индии, читайте в интервью “Ъ” «Мы ждем от Владивостока многого».