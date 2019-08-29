«Русская аквакультура» собрала улов

Крупный производитель лосося и форели «Русская аквакультура», основным владельцем которой выступает Максим Воробьев, резко нарастила продажи и выручку. За январь—июнь 2019 года компания реализовала 9,6 тыс. рыбы, что позволило увеличить оборот год к году почти в 16 раз, до 4,85 млрд руб., и получить чистую прибыль 1 млрд руб. На результатах сказался переход на ежегодное зарыбление с 2017 года и высокие цены на лосося в первом полугодии.
По итогам января—июня 2019 года «Русская аквакультура» увеличила объем реализации рыбы в 12,5 раза, до 9,63 тыс. тонн год к году, сообщила компания в четверг. Выручка за тот же период выросла в 15,9 раза, до 4,85 млрд руб., чистая прибыль — в 6,6 раза, до 1 млрд руб. EBITDA была 2,12 млрд руб. против отрицательного показателя 42 млн руб. годом ранее.
«Русская аквакультура» занимается выращиванием атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, также разводит форель и производит красную икру в озерах Карелии. Основной владелец на 30 июня с долей более 48% — Максим Воробьев, еще 24,99% — у УК «Свиньин и партнеры», представляющей инвестфонд «Риэлти кэпитал». На конец 2018 года в свободном обращении было 25,22% акций, капитализация на Московской бирже — 24,69 млрд руб.
Сегодня компания одновременно содержит рыбу трех поколений в воде: молодь текущего года, а также товарную рыбу генераций двух прошлых лет, говорится в отчетности. Биомасса на 30 июня 2019 года — 11,7 тыс. тонн против 7,4 тыс. тонн годом ранее. Росту выручки также способствовали высокие цены на лосося на мировом рынке в первом полугодии, отметили в «Русской аквакультуре».
По итогам 2019 года компания рассчитывает занять 17–20% российского рынка аквакультурной красной рыбы, выпустив 18–20 тыс. тонн продукции.
За первое полугодие капитальные вложения «Русской аквакультуры» достигли 1,4 млрд руб., по итогам 2019 года могут превысить 2,5 млрд руб., говорится в отчетности.
Основной акционер «Русской аквакультуры» Максим Воробьев решил войти в новый для себя бизнес по перевалке минудобрений. Бизнесмен покупает 40% в компании Андрея Бонч-Бруевича «Ультрамар», которая к 2022 году должна построить в Усть-Луге портовый хаб мощностью 12 млн тонн в год. Стоимость этого пакета эксперты оценивают минимум в 4 млрд руб. при стоимости самого терминала 16 млрд руб.
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