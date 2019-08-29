«Русская аквакультура» собрала улов Производитель лосося и форели увеличил оборот год к году почти в 16 раз

Крупный производитель лосося и форели «Русская аквакультура», основным владельцем которой выступает Максим Воробьев, резко нарастила продажи и выручку. За январь—июнь 2019 года компания реализовала 9,6 тыс. рыбы, что позволило увеличить оборот год к году почти в 16 раз, до 4,85 млрд руб., и получить чистую прибыль 1 млрд руб. На результатах сказался переход на ежегодное зарыбление с 2017 года и высокие цены на лосося в первом полугодии.

По итогам января—июня 2019 года «Русская аквакультура» увеличила объем реализации рыбы в 12,5 раза, до 9,63 тыс. тонн год к году, сообщила компания в четверг. Выручка за тот же период выросла в 15,9 раза, до 4,85 млрд руб., чистая прибыль — в 6,6 раза, до 1 млрд руб. EBITDA была 2,12 млрд руб. против отрицательного показателя 42 млн руб. годом ранее.

«Русская аквакультура» занимается выращиванием атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, также разводит форель и производит красную икру в озерах Карелии. Основной владелец на 30 июня с долей более 48% — Максим Воробьев, еще 24,99% — у УК «Свиньин и партнеры», представляющей инвестфонд «Риэлти кэпитал». На конец 2018 года в свободном обращении было 25,22% акций, капитализация на Московской бирже — 24,69 млрд руб.

Существенный рост реализации продукции в «Русской аквакультуре» связывают с переходом на ежегодное зарыбление, контролем полного цикла выращивания рыбы, эффективной организацией поставок корма и развитием собственной системы продаж.

Сегодня компания одновременно содержит рыбу трех поколений в воде: молодь текущего года, а также товарную рыбу генераций двух прошлых лет, говорится в отчетности. Биомасса на 30 июня 2019 года — 11,7 тыс. тонн против 7,4 тыс. тонн годом ранее. Росту выручки также способствовали высокие цены на лосося на мировом рынке в первом полугодии, отметили в «Русской аквакультуре».

По итогам 2019 года компания рассчитывает занять 17–20% российского рынка аквакультурной красной рыбы, выпустив 18–20 тыс. тонн продукции.

Гендиректор «Русской аквакультуры» Илья Соснов сообщил, что компания продолжит инвестировать в развитие бизнеса для выхода на объемы производства рыбы на планируемый уровень 30–35 тыс. тонн к 2025 году.

За первое полугодие капитальные вложения «Русской аквакультуры» достигли 1,4 млрд руб., по итогам 2019 года могут превысить 2,5 млрд руб., говорится в отчетности.

Анатолий Костырев