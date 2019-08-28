Жители Татарстана смогут выбрать любой участок для голосования на выборах в Госсовет

С 28 августа участковые избирательные комиссии (УИК) начали прием заявлений от граждан, желающих проголосовать на выборах депутатов Госсовета не по месту прописки. «Эта возможность подходит для тех, кто в день выборов уезжает в командировку, на дачу или просто живет не там, где прописан официально»,— говорится в сообщении ЦИК республики.

В Центризбиркоме отмечают, что избирателям «нет необходимости ехать "открепляться" по месту прописки». Заявления на включение в списки избирателей принимаются на всех 2811 избирательных участках, которые будут работать в день голосования, а также в территориальных комиссиях. В заявлении избиратель должен указать, где он будет голосовать 8 сентября.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"