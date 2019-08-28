Кандидат КПРФ в Татарстане пожаловался на подлог документов оппонентов

Кандидат КПРФ в депутаты Госсовета Татарстана по Чуйковскому одномандатному округу Алексей Серов заявил о фальсификации избирательных документов своих оппонентов. Жалобы направлены в следственное управление СКР по республике.

В частности, господин Серов утверждает, что члены ТИК Ново-Савиновского района подделали подписные листы самовыдвиженца Рустема Хасанова.

По данным коммуниста, господин Хасанов не указал в подписных листах, что он является действующим депутатом Госсовета на непостоянной основе, что могло служить основанием для отмены регистрации на выборах. Однако в суде комиссия представила правильно оформленные подписные листы. В итоге Верховный суд Татарстана не стал снимать Рустема Хасанова с выборов.

Также Алексей Серов считает, что были сфальсифицированы ряд документов другого самовыдвиженца по Чуйковскому округу — главврача казанской больницы № 7 Артура Деляна.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"