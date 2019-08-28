Лидер справороссов Татарстана заявила о фальсификациях на президентских выборах

Глава татарстанского отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева обратилась к прокурору республики Илдусу Нафикову, и.о. руководителя следственного управления СКР Марату Зарипову и министру внутренних дел по Татарстану Артему Хохорину с просьбой проверить «обнаруженные факты фальсификации на избирательных участках» региона.

Речь идет о предполагаемых вбросах на УИК № 2019 в Набережных Челнах на президентских выборах 2018 года и на УИК № 174 Казани во время думских выборах 2016 года. По словам госпожи Бильгильдеевой, факты вбросов зафиксированы на видеозаписях, которые активно обсуждались пользователями интернета. «По одному факту прошло больше года, по другому – почти три года с момента фиксации нарушений, однако расследования по изложенным противоправным действиям не проводились, виновные лица к уголовной ответственности не привлекались»,— говорится в пресс-релизе справороссов.

Рушания Бильгильдеева считает, что «бездействие правоохранительных органов в таких случаях недопустимо, потому что это дискредитирует институт свободных и честных выборов, особенно в преддверии единого дня голосования 8 сентября в Татарстане».

Напомним, в 2018 году Рушания Бильгильдеева была членом предвыборного штаба Владимира Путина в Татарстане. Ранее она о подобных фальсификациях не заявляла. На вброс на УИК № 2019 жаловалось Ассоциация наблюдателей республики. В ЦИК России по итогам проверки сообщили, что председатель УИК Равиль Халимов был отстранен от занимаемой должности. На его участке Владимир Путин получил 73,9% голосов избирателей при явке 90%.

В следственном управлении СКР, МВД по Татарстану и республиканской прокуратуре «Ъ» не смогли уточнить, получили ли они обращение госпожи Бильгильдеевой.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"