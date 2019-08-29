Прокуратура проехалась по «Шоссе»

Арбитражный суд Самарской области привлек компании «Шоссе» и «Рейс» к участию в деле о признании незаконными контрактов между мэрией Самары и ООО «СамараАвтоГАЗ» на регулярные перевозки. В областной прокуратуре считают, что компании не нужно привлекать в качестве третьих лиц, поскольку они не участвовали в торгах, кроме того, они имеют «тесную связь» с «СамараАвтоГАЗом». Эксперты уверены, что привлечение этих юрлиц к процессу существенно не скажется на исходе дела: таким образом департамент хочет доказать, что не устанавливал дискриминационных условий при организации торгов. Однако, по мнению юристов, даже если будет доказано, что эти компании были приглашены к участию в закупке, без ответа остается вопрос, а были ли таким же образом направлены запросы другим организациям, которые тоже могли претендовать на ­контракты.

Арбитражный суд Самарской области привлек к участию в деле о признании незаконными контрактов на регулярные перевозки ООО «Шоссе» и ООО «Рейс» в качестве третьих лиц. С таким ходатайством на суде выступил представитель департамента транспорта ­Самары.

Ранее заместитель прокурора Самарской области обратился с иском к департаменту транспорта и «СамараАвтоГАЗу». Надзорное ведомство добивается признания незаконными контрактов между городской администрацией и компанией на регулярные перевозки по ряду муниципальных маршрутов. Муниципальные контракты касаются автобусных маршрутов № 1, 6–8, 11, 12, 23, 29, 45, 47, 50, 51, 56, 68, 78, 79, а также № 3, 5 д, 21, 22, 26, 30, 32, 35–38, 52, 55, 65, 66, 76. В качестве третьих лиц в процессе участвуют представители Управления федеральной антимонопольной службы Самарской области, городского департамента финансов и экономического развития и главы Самары.

«Прокуратура говорит, что действует в интересах неоп­ределенного круга лиц и что мы создали ограничивающие дискриминационные условия для остальных организаций, претендующих на осуществление перевозок. Мы прилагали к делу уведомление о том, что мы направляли им („Рейсу“ и „Шоссе“) запросы о формировании начальной максимальной цены контракта. Требуется их участие в связи с тем, что данные лица были извещены о торгах и добровольно не приняли в них участия»,— обосновал привлечение третьих лиц представитель департамента.

Представитель прокуратуры отметила в суде, что компании не нужно привлекать в качестве третьих лиц, поскольку они не участвовали в торгах и имеют «тесную связь» с ответчиком «СамараАвтоГАЗом». «ООО „Рейс“ и „Шоссе“ в своих ответах на запрос выразили готовность к предоставлению услуг по перевозке. И действительно они не подавали заявки. Мы основывали свои требования о нарушении прав именно потенциальных участников закупки, а не только данных юрлиц,— отметила представитель прокуратуры Юлия Тихонова.— Поэтому считаем, что оснований для привлечения в качестве третьих лиц нет, так как их позиция будет ясна, поскольку они не подавали заявки. Кроме того, эти юрлица имеют тесную связь с ответчиком „СамараАвтоГАЗ“. Даже если суд их привлечет, права не только этих лиц будут нарушены в результате действующего законодательства при организации торгов, но и другого неопределенного круга лиц».

Если не будет оснований для отложения дела, на следующем заседании, которое состоится 27 сентября, суд приступит к исследованию доказательств, потому что при привлечении третьих лиц рассмотрение дела начинается сначала, сообщила судья.

В апреле 2018 года между МП «Пассажиравтотранс» и ООО «СамараАвтоГАЗ» был заключен договор аренды и договор сублизинга транспортных средств, в соответствии с которым обществу было передано 134 автобуса. Департамент транспорта по итогам запроса котировок заключил муниципальный контракт на осуществление перевозок по 33 муниципальным маршрутам с «СамараАвтоГАЗом». Ранее эти маршруты обслуживал «Пассажир­автотранс».

В октябре прошлого года УФАС по Самарской области возбудило в отношении главы Самары Елены Лапушкиной дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В нарушении ст. 16 закона «О защите конкуренции» также подозревались департамент управления имуществом и департамент транспорта городской администрации, «Пассажиравтотрансу» и ­«СамараАвтоГАЗ».

После проверки информации, поступившей из прокуратуры, выяснилось, что в декабре 2017 года на совещании в городской администрации было принято решение подготовить «дорожную карту» передачи в аренду частной компании движимого и недвижимого имущества «Пассажиравтотранса».

В надзорном ведомстве выяснили, что соглашение о передаче «СамараАвто­ГАЗу» в аренду имущества, закрепленного за «Пассажиравтотрансом», было достигнуто до торгов. Городской департамент транспорта для определения начальной цены контрактов направлял запросы в адрес «Пассажиравтотранса», «СамараАвтоГАЗа», «Шоссе» и «Рейса». В УФАС установили, что две последние организации контролируются одним владельцем, которому принадлежит 50% доли в ООО «СамараАвтоГАЗ».

СМИ связывают «СамараАвтоГАЗ» с известным бизнесменом Алексеем Ушамирским. Последний значительно усилил свои позиции с приходом на пост главы региона Дмитрия Азарова. С предпринимателем также связывают городской эвакуаторный бизнес. Примечательно, что после передачи «СамараАвтоГАЗу» муниципальных автобусных маршрутов их перестали дублировать коммерческие автобусы. При этом в Самаре остались работать маршрутки, следующие по пути наземного электротранспорта. Сразу же после полной передачи муниципальных автобусных маршрутов «СамараАвтоГАЗу» в Самаре участились жалобы на неудовлетворительную работу городского транспорта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», директор «СамараАвтоГАЗа» — Александр Бугаков, совладельцы — Геннадий Абазев и Артем Базов. Бывший совладелец и директор «СамараАвтоГАЗа» Андрей Софронов является бенефициаром «Рейса», а также бывшим совладельцем «Шоссе». Директор «Шоссе» — Николай Коняев, бенефициар — Николай Никонов.

По мнению управляющего партнера компании «УК Право и Бизнес» Александра Пахомова, в данной ситуации привлечение в качестве третьих лиц «Шоссе» и «Рейса» вряд ли существенно скажется на исходе судебного разбирательства. «Мотивы ответчика вполне очевидны: он, скорее всего, будет указывать на отсутствие состава в связи с тем, что фактически исполнил свои обязательства и оповестил организации, которые могли бы претендовать на контракт, о возможности участия в процедуре определения перевозчика для осуществления регулярных рейсов, следовательно, установление дискриминационных условий могло и не иметь места»,— отмечает Александр Пахомов.

Эксперт полагает, что отсутствие или наличие связей между получившим контракты «СамараАвтоГАЗом» и указанными компаниями, при условии, что все три организации являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, не имеет существенного значения. «А вот обосновать направление запросов только этим компаниям, с учетом обстоятельств дела, ответчику все равно придется, поскольку позиция прокуратуры состоит в том, что таким образом были нарушены законные интересы неограниченного круга лиц, а не конкретных организаций. То есть при условии, что круг организаций, которые могли бы претендовать на заключение с ними контрактов, не ограничивается тремя компаниями („СамараАвтоГАЗ“, „Рейс“ и „Шоссе“), даже если будет доказано, что заказчик направлял им запросы, приглашая, таким образом, к участию в закупке, без ответа остается вопрос, а были ли таким же образом направлены запросы другим организациям, которые на контракты претендовать тоже могли»,— рассуждает господин Пахомов.

Алена Смирнова