ПНППК и ее гендиректор приобрели 51% в проектной компании

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» стало владельцем 49% ООО «Комплексные системы промышленной автоматизации» (КСПА). Еще 2% общества принадлежат совладельцу ПНППК Алексею Андрееву. Еще 49% КСПА остались за прежним совладельцем компании Дмитрием Осокиным. Данные об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс».

Согласно сайту КСПА, это проектно-строительная организация, разрабатывающая комплексные проектные решения при строительстве новых объектов, реконструкции и перевооружении уже существующих в сфере электроэнергетики. По итогам 2017 года компания показала выручку в 84,8 млн руб. и прибыль в 958 тыс. руб.

Напомним, ранее ПНППК учредила лесопромышленный комплекс «Новый Север ЛПК» и ООО «Гетробот».