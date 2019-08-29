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Экс-министр края возглавил объединенное медучреждение

Минздрав края провел очередную реорганизацию своих активов. В Пермском крае зарегистрировано ГБУЗ «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр». Юрлицо образовано путем слияния пяти учреждений данного профиля: четырех детских санаториев для больных туберкулезом и фтизиоцентра. Данные об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс».

Руководителем нового учреждения назначен Вадим Плотников — главврач фтизиоцентра до его слияния, а ранее — министр здравоохранения Пермского края.

Напомним, краевые власти проводят оптимизацию учреждений, чтобы сократить избыточный административный персонал.

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