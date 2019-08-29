Бизнес взял курс на сокращение

Последние три года в Саратовской области планомерно сокращается количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Их число ежегодно уменьшается в среднем на 200 единиц. Такие данные опуб­ликовал Саратовстат. Вместе с ними уменьшается число задействованных в этой сфере МСП работников и оборот средств. Представители бизнеса видят причину в снижении покупательской способности, неэффективности структур, оказывающих поддержку предпринимательству, «агрессивной политике» контрольно-надзорных органов и «захвате» территорий госкорпора­циями.

В Саратовской области в последние несколько лет наблюдается устойчивое падение количества предприятий малого бизнеса. Это следует из официальных данных, опубликованных Саратовстатом. Так, в январе — июне этого года было зарегистрировано 2884 малых предприятия (без микропредприятий), в работе которых были задействованы 81538 сотрудников. Оборот этих предприятий по итогам полугодия оценивается в 98,57 млрд руб., а объем инвестиций в основной капитал — в 2,09 млрд руб. При этом в аналогичный период прошлого года было зафиксировано 3096 малых предприятий со средней численностью 87039 работников. Оборот организаций по итогам первых шести месяцев 2018 года составил 107,41 млрд руб., объем инвестиций в основной капитал — 2,04 млрд руб. Двумя годами раньше показатели были еще выше: численность организаций этой категории составляла 3216 единиц, среднесписочная общая численность сотрудников — 92107 чел., оборот средств — 127,2 млрд руб.

В министерстве экономического развития Саратовской области пока не ответили на запрос „Ъ“. Согласно открытым данным ведомства, гарантийный фонд региона в январе — июле этого года предоставил субъектам 59 поручительств на сумму 304,6 млн руб. Это позволило коммерсантам привлечь заемные средства на сумму 838,2 млн руб. Наибольшее количество поручительств было предоставлено предприятиям в сельском хозяйстве — 53,4%, на сферу торговли пришлось 18,5% поручительств, далее следуют строительная и производственная сферы (по 13%). Фонд поддержки предпринимательства за семь месяцев года предоставил 90 микрозаймов на общую сумму 135 млн руб. Всего в этом году планируется выдать 150 млн руб. в качестве микрозаймов для бизнеса по ставке 3–11% в зависимости от ­программы.

В центр поддержки предпринимательства в июне и июле обратились 449 человек, желающих открыть свое дело. Для них и уже работающих предпринимателей организованы бизнес-миссии в Самару, Нижний Новгород, Оренбург, Чебоксары.

Председатель комиссии по экономике и предпринимательству Общественной палаты Саратовской области Михаил Волков считает меры, принимаемые властями для урегулирования ухудшающейся ситуации в сфере малого предпринимательства, мало­эффективными.

«Малые предприятия — это сектор, который, несмотря на разноплановость его услуг, ближе всего к населению, потому что он оказывает услуги именно населению. Это какие-то малые по объему работы в строительстве, парикмахерские услуги, ателье и так далее. Эти организации занимаются малосерийным производством или предоставлением услуг, то есть тем, чем крупным предприятиям заниматься не интересно»,— отмечает господин Волков. По его мнению, падение в строительстве потянуло за собой сокращение количества малых строительных предприятий, а сокращение реальных доходов населения привело к сокращению количества организаций в сфере предоставления ему услуг. По словам господина Волкова, рост российского ВВП в этом году составил 1%, но он происходит за счет крупных организаций. «Я не могу сказать, что у нас ничего не делается для того, чтобы облегчить ситуацию в этой сфере: существует фонд микрокредитования, венчурный фонд, бизнес-инкубатор, всех названий не упомнишь. Этого вполне достаточно для того, чтобы поддержать МСП, ничего нового выдумывать не надо. Но возникают вопросы в их эффективности. Ведь эти организации работают на то, чтобы увеличить количество единиц МСП, однако, как мы видим, этого не происходит, а идет даже обратный процесс»,— отмечает господин Волков.

Председатель комитета по транспорту, председатель отделения по Саратовскому району «Опоры России» Роман Репин считает, что в снижении числа малых предприятий в регионе виноваты «агрессивная политика» контрольно-надзорных органов и занятие госкомпаниями территорий, которые раньше осваивали только субъекты МСП.

«Я вижу проблему в том, что большую часть территории, которую осваивали малые предприятия, „отъ­едают“ государственные компании. Например, „Почта России“, которая сейчас торгует всем подряд, хочет продавать алкоголь. Если ей это разрешат, то, могу предположить, в селах закроются все маленькие магазинчики, которые выживают за счет продажи именно алкогольной продукции. Второй момент — агрессивная политика контрольно-надзорных органов. Новые законы, новые штрафы, новые санкции… Надо понимать, что для малых предприятий штраф 300 тыс. руб. — это смерть. Поэтому, чтобы как-то выжить, чтоб хватало на хлеб и школьные учебники для детей, они не закрываются, а уходят в тень. И еще один момент: на мой взгляд, наши контрольно-надзорные и налоговые органы заинтересованы в сокращении МСП. Не секрет, что у них тоже есть план. И если, к примеру, налоговая недобирает по налогам, она заинтересована в том, чтобы количество МСП сократилось, и тогда недобор 10% от плана она сможет объяснить»,— уточнил предприниматель.

Марина Ковалева