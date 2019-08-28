Москва нарастит зеленые зоны

Мэрия потратит 1,5 млрд руб. на озеленение столицы, тендер объявлен в рамках программы «Моя улица». Контракт рассчитан на три года и обязывает подрядчика посадить в этом году более 1 тыс. деревьев, а в следующем — более 100 тыс. кустарников. Также победитель аукциона обязан ухаживать за насаждениями, пока не истечет срок договора. При этом посадка одного дерева обойдется городскому бюджету примерно в 200 тыс. руб., подсчитали в сетевом издании «Открытые медиа». На улицах города должны появиться новые березы, липы, ели, дубы, декоративные яблони и клены.

Из чего складывается сумма контракта? И за сколько можно купить саженец в питомнике? На эти вопросы ответил глава фермерского хозяйства «Абиес Ландшафт» Евгений Мусатов: «Разброс цен при оптовых закупках довольно-таки низкий. Например, туя может стоить в районе 2 тыс. руб., столько же — и голубые ели. Но если говорить про аллейные деревья, которые высаживаются, в частности, на Садовом кольце, то там разброс цен шире. Кроме того, в основном их везут из Германии, и приходится платить за доставку. Думаю, что они могут в итоге стоить порядка $1,5-2 тыс. за дерево. Если брать растения в нормальных питомниках, то они приживаются в большинстве случаев. При этом в городе за насаждениями требуется уход совсем другой, нежели, например, на дачном участке. При этом, как ни странно, ответственности у коммунальных служб за состояние деревьев перед городом, думаю, меньше, чем у садовника перед хозяином участка».

"Ъ FM" отправил запрос в департамент капитального ремонта города Москвы, который объявил тендер. Это не первый случай, когда внимание СМИ привлекает тема озеленения столицы. В 2016 году власти разместили госзаказ почти на 2 млрд руб., а одно дерево обошлось бы бюджету в почти 600 тыс. руб. После публикаций в СМИ на эту тему стоимость тендера сократилась более чем в два раза.

Такой разброс цен возможен из-за нечетких требований к подрядчикам, пояснила эксперт по госзакупкам Transparency International в России Екатерина Петрова. По ее словам, это позволяет завышать стоимость работ: «В первую очередь, претензия к этим тендерам возникает потому, что они очень дорогостоящие. Конкретно нужно смотреть, какие условия содержит техническое задание, потому что практикуются такие вещи, которые можно даже назвать махинациями и на которых подрядчики потом умудряются зарабатывать. Например, в техническом задании не прописываются требования к почве, которую используют для газонов. При этом, допустим, в смете на почву заложено 9 млн руб., а подрядчик может на нее потратить 100 тыс. руб., привезя с ближайшего болота. Меня конкретно в закупках Москвы смущает то, что они происходят централизованно, то есть это одна закупка, один контракт на 1,5 млрд руб. на весь город. Между тем, в столице очень много различных подрядчиков, и, по моему ощущению, это делается для того, чтобы отсечь более мелких игроков. И это, с моей точки зрения, неправильно. Эти закупки должны быть разбиты хотя бы по округам Москвы.

Ведь сейчас контракт выиграет подрядчик, который всегда побеждает в аналогичных больших закупках, но при этом сам ничего делать не будет.

Вместо этого он все раздаст на субподряды тем же мелким организациям, которые не могут поучаствовать в конкурсе на 1,5 млрд руб. Это довольно распространенная практика».

Саженцы за 1,5 млрд руб. появятся в Центральном, Западном, Северном, Южном округах столицы и в Зеленограде. В особых случаях посадка одного дерева действительно может стоить очень дорого, отмечает руководитель лесного отдела GreenPeace в России Алексей Ярошенко «Бывают ситуации, когда такие цены могут быть обоснованными. Например, если речь идет о так называемых "каменных мешках", каких-то крупных внутригородских магистралях, где уже полностью убита почва, и там надо под каждое дерево фактически создавать полностью искусственную среду для развития корневой системы. В таких случаях подобные затраты могут быть оправданны. У японцев есть культура "бонсай", когда дерево специально выращивается в какой-то небольшой плошке. И вот оно может стоить совершенно бешеных денег. Здесь фактически речь идет о чем-то сопоставимом. А если это посадка на какой-то открытой почве, там, где сохранились естественные условия для посадки дерева, то, конечно, это запредельные цены.

Надо просто взвешивать каждый конкретный случай, насколько оправданны такие затраты.

Если, например, это окраинные районы города, то там такая посадка будет выглядеть как простое жлобство».

Сейчас стали известны подробности лишь одного из госзаказов на озеленение столицы. Всего в ближайшие три года на эти цели планируется потратить почти 10 млрд руб., об этом ранее сообщали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Анна Пестерева