Прошение на «Высочайшее» имя

Консорциум китайских инвесторов с участием Fosun продвигается в сделке по покупке российского производителя золота «Высочайший». Связанная с консорциумом компания «Майский лист» подала ходатайство в ФАС на приобретение 100% золотодобытчика, которое пока не одобрено. Fosun, вероятно, действует в консорциуме с государственной Zhaojin Mining Industry, топ-менеджмент которой заявил о масштабных планах удвоения производства за счет приобретения зарубежных активов.

Компания «Майский лист», связанная c китайскими инвесторами, подала в ФАС ходатайство о приобретении 100% голосующих акций российского золотодобытчика «Высочайший». Служба продлила рассмотрение, отметив в сообщении, что контроль над «Высочайшим» планирует установить «иностранный инвестор, который к моменту совершения сделки будет находиться под контролем иностранного государства». В ФАС не пояснили „Ъ“, по каким причинам продлено рассмотрение ходатайства, учитывая, что «Высочайший» не является стратегической компанией по закону об иностранных инвестициях.

Согласно данным «Картотеки», генеральным директором «Майского листа» является Игорь Даниленко, который руководил компанией «Фосан Евразия Кэпитал». Господин Даниленко и представитель «Высочайшего» отказались от комментариев. По данным „Ъ“, «Майский лист» действует в интересах китайской Fosun.

В июне Bloomberg сообщал о намерении Fosun с другими китайскими инвесторами приобрести «Высочайший», однако официального подтверждения этой информации не было. По данным агентства, «Высочайший» оценивался в $1 млрд. Отраслевые собеседники „Ъ“ считают эту оценку завышенной. Предполагается, что покупателем может выступать Fosun Zhaojin Mining Industry, миноритарным акционером которой является Fosun (по данным „Ъ“, на треть), а контроль, по словам собеседников „Ъ“, принадлежит провинции Шаньдун.

Управляющий директор Zhaojin Mining Лео Чжао 26 августа в интервью Reuters заявлял о планах компании к 2024 году удвоить производство золота за счет приобретения зарубежных активов. Хотя приоритетным регионом развития, по его словам, является Австралия, господин Чжао признавал, что Zhaojin Mining ищет возможности и в России, отказавшись комментировать переговоры с «Высочайшим». Собеседники „Ъ“ считают, что факт выхода интервью о планах китайского золотодобытчика говорит о том, что компания получила необходимое согласование китайского правительства на подобные сделки, в том числе и в России.

Fosun уже вел переговоры по приобретению российских активов. Китайцы хотели войти в капитал «Полюса». В 2018 году гендиректор «Полюса» Павел Грачев назвал причины срыва сделки о покупке 10% за $887 млн «отсутствием ряда разрешений со стороны китайских властей». Однако собеседники „Ъ“ считают, что сделка могла сорваться и по коммерческим причинам.

Крупнейшими акционерами «Высочайшего» являются председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, зампред правления Ланта-банка Наталья Опалева и гендиректор принадлежащего им ЗАО «ЛТ-Ресурс» Валериан Тихонов, каждый из которых контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock, 6,37%

— Владимир Страздинг через кипрскую Brishurt Ltd, 8,21% составляет квазиказначейский пакет, 6,35% — доля миноритариев. Компания ведет добычу в Иркутской области и Якутии. По данным Союза золотопромышленников России, занимает девятое место по производству золота в стране, в 2018 году выпуск составил 304,3 тыс. унций (рост на 36%).

Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба отмечает, что вероятность совершения сделки и ее скорость зависят от того, участвует ли в ней китайское государство. Он напоминает, что китайской госкомпании China National Gold потребовалось два с половиной года, чтобы купить долю в Ключевском месторождении золота, тогда как у частного инвестора это заняло бы меньше времени.

Евгений Зайнуллин