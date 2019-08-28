Долгобродский канал могут запустить уже в этом году

Власти Челябинской области ведут переговоры с подрядчиком строительства Долгобродского канала – тракта водоподачи части стока реки Уфы в реку Миасс, который должен обеспечить наполняемость Шершневского водохранилища пресной водой из озера Аргази. О планах ускорить работы сообщил журналистам на пресс-конференции врио губернатора Алексей Текслер.

«Планируем в феврале 2019 года запустить Долгобродский канал, но сейчас пытаемся договориться с подрядчиком, чтобы запустить его уже в этом году. Более 120 млн кубических метров свежей воды пополнит Аргазинское водохранилище. Кстати, Аргази как часть каскада водохранилищ наполнены только на 70%. А должны быть наполнены на 100%, там должна быть свежая вода, это формирует водную базу Шершней. Мы в ближайшее время эту работу завершим. Вода в Аргазях и шершнях будет более чистой»,- сказал Алексей Текслер.

Соглашение о строительстве Долгобродского канала в феврале этого года подписали правительство Челябинской области и Русская медная компания. По условиям договора, РМК вложит в этот объект 1 млрд руб. На эти деньги реализуется завершающий этап строительства на участке протяженностью 21 км. Общая протяженность тракта – 51 км., работы выполняет ООО «СК Интег».