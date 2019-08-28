Власти Югры не планируют менять налоговое законодательство до 2022 года

Власти Ханты-Мансийского автономного округа—Югры в 2020-2022 годах не намерены вносить значительные изменения в налоговое законодательство региона. Это относится также и к повышению ставок по региональным налогам, заявила сегодня начальник управления доходов департамента финансов округа Наталья Косарева на совместном заседании совета при правительстве округа по вопросам развития инвестиционной деятельности и совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, на заседании обсуждался вопрос исполнения налогового законодательства в округе. Для предотвращения нарушений в этой сфере, а также для эффективного взаимодействия налоговых служб и предпринимателей губернатор Наталья Комарова поручила разработать и ввести в эксплуатацию интерактивный сервис на портале развития малого и среднего предпринимательства, позволяющий подобрать оптимальный режим налогообложения.

Госпожа Комарова также поручила департаментам экономического развития и финансов подготовить решения для утверждения порядка включения организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов. По ее словам, это «позволит запустить механизмы предоставления льгот». «Одним из ключевых приоритетов налоговой политики является господдержка инвесторов, реализующих проекты по созданию социальной инфраструктуры, в том числе с использованием концессионных соглашений»,— пояснила губернатор.