В Анапе двое полицейских арестованы за принуждение к сексу 17-летней волейболистки

Анапский городской суд арестовал на два месяца двоих бывших сотрудников МВД, подозреваемых в принуждении 17-летней девушки к половому сношению, сообщил «Ъ-Юг» адвокат Юрий Гапеев, защищающий одного из фигурантов. Экс-полицейским предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней), своей вины молодые люди не признают.

Как ранее писал “Ъ”, инцидент произошел в ночь на 26 августа на пляже «Паралия» поселка Витязево (город-курорт Анапа). По данным СУ Следственного комитета России по Краснодарскому краю, сотрудники полиции обнаружили там 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. В ту ночь она покинула территорию комплекса и якобы занималась любовью с совершеннолетним партнером, в этот момент молодых людей обнаружили сотрудники ППС. Парня отпустили, а девушке стали угрожать оглаской. «По версии следствия, правоохранители за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили ее к половому сношению»,— пояснили в СКР.

Девушка приехала в Анапу в спортивно-оздоровительный комплекс «Волейград» на соревнования по волейболу. По данным ряда СМИ, в момент инцидента она была в состоянии опьянения, за что ее якобы пригрозили оштрафовать сотрудники ППС. По версии полицейских, девушка якобы сама предложила им заняться сексом, чтобы они отказались от составления протокола.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Патрульно-половая служба».

Анна Перова, Краснодар