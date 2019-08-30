Непрямой эфир

Попытка крупнейших телеканалов взять под контроль монетизацию своего контента в интернете встретила гораздо более резкое сопротивление, чем можно было ожидать. И у противников идеи, как выяснилось, вполне весомые аргументы.

Сейчас онлайн-вещание телеканалов регулируется договорами с партнерами — операторами платного ТВ или онлайн-видеосервисами. Но законопроект, внесенный в Госдуму в конце июля, предполагает, что эфир 20 каналов все онлайн-вещатели будут получать у одной компании, которую выберет Роскомнадзор. Ей готова стать «Витрина ТВ», которой владеют «Национальная медиа группа» (НМГ), «Первый канал», ВГТРК и «СТС медиа».

Документ породил волну критики: операторы платного ТВ опасаются, что новая структура будет диктовать условия и приостановит развитие их собственных онлайн-сервисов, приложений для отложенного просмотра и Smart TV. И сначала показалось, что возражения обречены на неудачу, ведь телеканалы, как правообладатели контента, по сути, имеют право диктовать партнерам свои условия.

Однако критики инициативы нашли новый аргумент: аудитория федеральных телеканалов в результате принятия закона, как ни парадоксально, может только сократиться. Причем, неофициально подчеркивают участники рынка, произойдет это в предвыборный год — в 2021 году пройдут выборы в Госдуму.

Вывод подтверждается заключением Института исследований интернета (ИИИ): операторы платного ТВ вещают «гибридным способом», то есть технически не могут разделить вещание каналов в интернете и традиционное, как хотят правообладатели. В результате часть контента окажется недоступна интернет-зрителям, считают эксперты. При этом, как подсчитали в ИИИ на основе данных Mediascope, большая часть интернет-пользователей смотрит 20 общедоступных телеканалов не через собственные сервисы, сайты и приложения вещателей (таких зрителей 44,8%), а именно через сторонние видеосервисы (55,2%), которым после принятия законопроекта и придется договариваться с новым единым поставщиком. Транслировать в интернете часть общедоступных каналов уже отказался крупнейший спутниковый оператор «Триколор».

Похоже, что вещатели, настаивая на внедрении единого поставщика, действительно всерьез рискуют потерять партнеров, а вместе с ними и часть аудитории. Но и у них пространство для маневра не так уж велико: традиционное эфирное телесмотрение неумолимо падает, в 2018 году время просмотра ТВ россиянами, по данным Mediascope, снизилось на 5%. Аудитория, а вместе с ней и рекламные деньги, перетекают в интернет. Судьба законопроекта определит, кто их получит.