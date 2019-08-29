Бывшего судью вызывают в суд

Следственный комитет РФ передал в суд уголовное дело бывшего судьи Свердловского арбитражного суда Олега Гаврюшина. По данным следствия, судья готовился к получению взятки в 14 млн руб. за помощь компании выиграть налоговый спор. Свою вину он не признал. Ранее к 7,5 года колонии строгого режима был приговорен его сын Андрей Гаврюшин, выступивший в качестве посредника при даче взятки.



Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении судьи Свердловского арбитражного суда в отставке Олега Гаврюшина. Он обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году Олег Гаврюшин должен был получить 14 млн руб. за решение по налоговому спору в пользу местной компании «Проектно-изыскательского института ГЕО». Требуемая сумма составляла 5% от общей суммы исковых требований. Организация оспаривала решение инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Екатеринбурга от 2017 года о начислении истцу дополнительных налогов: налога на прибыль — более 111,9 млн руб. и налога на добавленную стоимость и штрафов — порядка 102,7 млн руб. Как отмечается в картотеке судебных дел, нарушения, выявленные фискальным органом, касались работы компании в 2012–2014 годах. Представители института решили дать взятку, но обратились в УФСБ, сотрудники ведомства решили провести оперативный эксперимент и задержать судью с поличным. Однако сделать этого им не удалось — посредником выступил сын судьи Андрей Гаврюшин. В это время он работал специалистом группы по обеспечению деятельности судебных коллегий Арбитражного суда Уральского округа (также расположен в Екатеринбурге).

По данным следователей, 29 мая 2018 года судья Гаврюшин вынес решение об удовлетворении заявления коммерческой организации. После этого возле здания суда представители организации передали посреднику 14 млн руб., после чего его и задержали. Почти все деньги были «куклой»: настоящие купюры составляли менее 1 млн руб. Через несколько дней, после того как сына судьи взяли под стражу, сам Олег Гаврюшин подал в отставку.

Андрей Гаврюшин уже приговорен Кировским райсудом Екатеринбурга к 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе. Уголовное дело в отношении Олега Гаврюшина возбудили только в июне 2019 года «в связи с необходимостью соблюдения длительной процедуры получения разрешения Высшей квалификационной коллегии судей РФ на возбуждение уголовного дела в отношении судьи федерального арбитражного суда».

Как ранее писал “Ъ-Урал”, Олег Гаврюшин полностью не согласен с версией следствия и настаивает, что ничего не знал о действиях сына. Однако следователи заявляли о наличии в материалах дела доказательств его причастности к преступной схеме. «В них есть свидетельства того, как он, не стесняясь, разговаривает о сумме взятки и возможностях ее уменьшения»,— поясняли в СКР.

Анна Лапина