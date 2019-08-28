К 2024 году на Ямале расчистят шесть участков русел рек

В Ямало-Ненецком автономном округе до 2024 года будут расчищены шесть участков русел рек. Как сообщили в пресс-службе губернатора, их общая протяженность равна 21 км, площадь водных объектов — 89 га.

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» (входит в нацпроект «Экология») в ближайшие шесть лет расчистят русла рек Большой Ярудей (2019 год, село Нори), Собь (2020 год, село Катравож), Малая Обь—Щучья (2021 год, село Белоярск), Большая Обь (2023-2024 годы, село Питляр), а также протоки Выл-Посл (2022 год, Лабытнанги) и Кочегатка (2024 год, село Азовы).

«Помимо дноуглубительных работ будет очищена береговая полоса реки в границах сел от захламлений (металлолом, древесные остатки, прочий мусор)»,— отметил первый замдиректора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк.