В Курске судят бывших следователей за взятки и злоупотребления

Ленинский райсуд Курска начал рассмотрение уголовное дела в отношении бывших высокопоставленных сотрудников регионального СКР Алексея Зубарева и Данилы Гончарова, адвоката Игоря Цибульского и Николая Максимова. Об этом сообщила пресс-служба суда. Алексей Зубарев, ранее работавший заместителем руководителя курского СКР, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), Данила Гончаров, бывший замначальника первого отдела по расследованию особо важных дел ведомства – в получении взятки через посредника в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ, до шести лет лишения свободы), Игорь Цибульский – в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве в крупном размере (ч.1 ст. 291.1, ст. 159 УК РФ), а Николай Максимов – в даче взятки в крупном размере через посредника (п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

По версии следствия, Николай Максимов, будучи фигурантом уголовного дела о нападении на военнослужащих курского пограничного управления ФСБ, через адвоката передал 100 тыс. руб. сотрудникам СКР, чтобы выйти из СИЗО и получить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Как пояснили “Ъ-Черноземье” в суде, взятка предназначалась Даниле Гончарову, который ввел в курс ситуации Алексея Зубарева. Напомним, в сентябре 2017 года пограничники в поселке Теткино Курской области вступили в бой с нарушителями границы. Погиб один из сотрудников ФСБ и один из нарушителей. В отношении задержанного курское управление СКР возбудило уголовное дело, оно было поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.

Подробнее о нападении читайте в материале “Ъ” «В пограничников стреляли из сарая».

Александр Прытков