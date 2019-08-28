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В Краснодаре введут двустороннее движение на дублере улицы Дзержинского

Краснодарские власти приняли решение вернуть двустороннее движение на дублере улицы Дзержинского в районе ТРЦ «Красная Площадь». Участок от улицы Покрышкина до дома по Дзержинского, 223 протяженностью около 100 м откроют 30 августа, сообщили в мэрии.

Уточняется, что сделано это будет по просьбам местных жителей, чтобы улучшить пропускную способность дороги. Данный участок стал односторонним в июле этого года.

По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, теперь микрорайона имени Жукова не придется объезжать по улице Дзержинского, чтобы выехать на Западный обход.

Василий Хитрых


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