Что смотреть на фестивале DanceInversion

Старейший международный фестиваль современного балета/танца справляет свое 20-летие мощной программой. С 10 сентября по 3 ноября в Москве выступят девять компаний. Давние кумиры вроде труппы Уэйна Макгрегора, представляющей его «АвтоБИОграфию», будут делить площадки с российскими дебютантами — американскими степистами из компании Dorrance Dance или труппой басков Kukai Dantza, показывающей шоу авангардиста Маркоса Морау. Очевидных аутсайдеров в этом международном параде нет, но Татьяна Кузнецова все же выбрала своих фаворитов

«Весна священная»

Peacock Contemporary Dance Company (Китай)

Фото: Li Yijan / предоставлено Фестивалем DanceInversion

Балет Стравинского хореограф Ян Липин пересадила на китайскую почву. Древние тибетские ритуалы, религиозные песнопения, внедренные в партитуру композитором Хэ Сюнтхэнем, волшебный свет, сценография и костюмы, сочетающие экзотику и универсальность, не оставили и намека на «картины языческой Руси», зато представят нам праисторический Китай в самом приглядном свете. Хореография переплетает современность с древностью; скрепляет этот пластический союз знаменитый танец «Душа павлина», прославивший хореографа Липин на весь мир,— его элементы она включает во все свои постановки.

Большой театр, Новая сцена, 10 и 11 сентября, 19.00

«Улица Ванденбранден, 31»

Балет Лионской оперы (Франция)

Фото: Michel Cavalca / предоставлено Фестивалем DanceInversion

Зимой в Альпах в стылых фургончиках живут фрики, лузеры и мигранты — прогремевший спектакль компании Peeping Tom впервые исполняют балетные профи, сумевшие погрузиться в «театр тела», изобретенный хореографами Габриэлой Карризо и Франком Шартье. История жизни отщепенцев складывается из эпизодов, нашпигованных почти цирковыми трюками и спаянных «черным», но пронзительно человечным юмором. Танец, пантомима, музыка, пение, текст сливаются в единую партитуру, а гиперреалистическая телесность постановки легко пересекает ту условную грань, за которой царит сюрреалистический абсурд.

«Геликон-опера», 19 и 20 сентября, 19.00

«Минарет»

Omar Rajeh Company (Ливан)

Фото: Stephan Floss / предоставлено Фестивалем DanceInversion

Впервые в Россию приезжает труппа из Ливана — хореограф Омар Ражех привозит спектакль о том, как дичающие люди крушат собственную цивилизацию. «Минарет» — реальный 900-летний минарет Великой мечети, взорванный в Алеппо, и видеокадры разрушений вплетены в этот политический памфлет, который на самом деле — чрезвычайно личная история сопротивления любому насилию. Летающий по залу дрон, звуковая партитура, инспирированная музыкальным наследием Ближнего Востока, истовость артистов и визуальные метафоры лишь подчеркивают брутальную исповедальность хореографии.

Театр наций, 26 и 27 сентября, 20.00

«Гедда Габлер»

Национальный театр оперы и балета Норвегии

Фото: Erik Berg / предоставлено Фестивалем DanceInversion

Этот спектакль поставила не хореограф, а режиссер. Марит Моум Ауне, специалистка по Шекспиру и Ибсену, разуверившись в словах, так успешно перешла на язык тела и жестов (естественно, не без помощи своих артистов-танцовщиков), что в 2014 году была номинирована на Benois de la Danse. В ее интерпретации психодрама Ибсена «Гедда Габлер» перенесена в нашу эпоху, но фирменный скандинавский нуар смягчен явной «балетностью» языка: тут и адажио на six o’clock, и поддержки, и ансамбли. Почти детективную атмосферу обеспечивают сценография Эвена Борсума и музыка джазиста-экспериментатора Нильса Петтера Молвера.

Большой театр, Новая сцена, 2 и 3 октября, 19.00

«Перехитрить дьявола»

Компания Акрама Хана (Великобритания)

Фото: Jean Louis Fernandez / предоставлено Фестивалем DanceInversion

Герой прошедшего лета Акрам Хан, сразивший москвичей своей версией «Жизели» и моноспектаклем «Xenos», привозит собственную труппу с новым спектаклем: премьера состоялась в этом июле. «Перехитрить дьявола» хореограф поставил с тем же композитором — изумительным Винченцо Ламаньей — в своей фирменной манере: внедрив древнеиндийский катхак в современный хореографический язык. Вдохновили хореографа «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи и недавно расшифрованный фрагмент великого эпоса о Гильгамеше — история воина-полубога, царя древнего города Урука. Получился спектакль о культурной памяти, о проницаемости мира живых и мертвых, о непреходящей значимости мифов и ритуалов. Сам Хан в нем не участвует. Шестеро его удивительных артистов (младшему 20, старшему 68 лет) протанцовывают истории персонажей среди поверженных идолов и глиняных черепков — расколотых табличек с аккадской клинописью, пытаясь восстановить утраченную связь времен.

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ), 8 и 9 октября, 20.00

Программа одноактных балетов

Нидерландский театр танца

Фото: Rahi Rezvani / предоставлено Фестивалем DanceInversion

NDT-I представлять незачем: труппа много раз приезжала в Москву, само название компании — гарантия высочайшего качества. На сей раз в большой программе — еще не виданные, довольно свежие балеты главных авторов NDT. Тандем Пол Лайтфут и Соль Леон представят «Несравненную Одиссею» — про вечных странников, Макс Рихтер специально написал музыку для балета о современных одиссеях. Второй спектакль тандема — черно-белая сюрреалистическая «Отключка», предваренная эпиграфом Поля Гогена «Я закрываю глаза для того, чтобы видеть»,— гипнотическая игра теней и танцовщиков во плоти, оправдывающая любые кульбиты фантазии. Немец Марко Гёкке представлен 15-минутной новеллой «Проснулся слепым» на песни Джеффа Бакли. Это балет о любви: две женщины и пятеро мужчин бросаются в ее омут, подчиняясь нервической хореографии, полной тайной нежности и грусти. Великолепная канадка Кристал Пайт составила свое «Заявление» на музыку Оуэна Белтона из отточенных до символов производственных телодвижений чиновничье-политического истеблишмента: четверо функционеров, воспринимающих мир как карьерную лестницу, схватились в кабинетной борьбе за власть.

Большой театр, Новая сцена, 23–25 октября, 19.00

Полная программа — на сайте фестиваля