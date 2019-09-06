Что смотреть на фестивале DanceInversion

Старейший международный фестиваль современного балета/танца справляет свое 20-летие мощной программой. С 10 сентября по 3 ноября в Москве выступят девять компаний. Давние кумиры вроде труппы Уэйна Макгрегора, представляющей его «АвтоБИОграфию», будут делить площадки с российскими дебютантами — американскими степистами из компании Dorrance Dance или труппой басков Kukai Dantza, показывающей шоу авангардиста Маркоса Морау. Очевидных аутсайдеров в этом международном параде нет, но Татьяна Кузнецова все же выбрала своих фаворитов
«Весна священная»
Peacock Contemporary Dance Company (Китай)
Балет Стравинского хореограф Ян Липин пересадила на китайскую почву. Древние тибетские ритуалы, религиозные песнопения, внедренные в партитуру композитором Хэ Сюнтхэнем, волшебный свет, сценография и костюмы, сочетающие экзотику и универсальность, не оставили и намека на «картины языческой Руси», зато представят нам праисторический Китай в самом приглядном свете. Хореография переплетает современность с древностью; скрепляет этот пластический союз знаменитый танец «Душа павлина», прославивший хореографа Липин на весь мир,— его элементы она включает во все свои постановки.
Большой театр, Новая сцена, 10 и 11 сентября, 19.00
«Улица Ванденбранден, 31»
Балет Лионской оперы (Франция)
Зимой в Альпах в стылых фургончиках живут фрики, лузеры и мигранты — прогремевший спектакль компании Peeping Tom впервые исполняют балетные профи, сумевшие погрузиться в «театр тела», изобретенный хореографами Габриэлой Карризо и Франком Шартье. История жизни отщепенцев складывается из эпизодов, нашпигованных почти цирковыми трюками и спаянных «черным», но пронзительно человечным юмором. Танец, пантомима, музыка, пение, текст сливаются в единую партитуру, а гиперреалистическая телесность постановки легко пересекает ту условную грань, за которой царит сюрреалистический абсурд.
«Геликон-опера», 19 и 20 сентября, 19.00
«Минарет»
Omar Rajeh Company (Ливан)
Впервые в Россию приезжает труппа из Ливана — хореограф Омар Ражех привозит спектакль о том, как дичающие люди крушат собственную цивилизацию. «Минарет» — реальный 900-летний минарет Великой мечети, взорванный в Алеппо, и видеокадры разрушений вплетены в этот политический памфлет, который на самом деле — чрезвычайно личная история сопротивления любому насилию. Летающий по залу дрон, звуковая партитура, инспирированная музыкальным наследием Ближнего Востока, истовость артистов и визуальные метафоры лишь подчеркивают брутальную исповедальность хореографии.
Театр наций, 26 и 27 сентября, 20.00
«Гедда Габлер»
Национальный театр оперы и балета Норвегии
Этот спектакль поставила не хореограф, а режиссер. Марит Моум Ауне, специалистка по Шекспиру и Ибсену, разуверившись в словах, так успешно перешла на язык тела и жестов (естественно, не без помощи своих артистов-танцовщиков), что в 2014 году была номинирована на Benois de la Danse. В ее интерпретации психодрама Ибсена «Гедда Габлер» перенесена в нашу эпоху, но фирменный скандинавский нуар смягчен явной «балетностью» языка: тут и адажио на six o’clock, и поддержки, и ансамбли. Почти детективную атмосферу обеспечивают сценография Эвена Борсума и музыка джазиста-экспериментатора Нильса Петтера Молвера.
Большой театр, Новая сцена, 2 и 3 октября, 19.00
«Перехитрить дьявола»
Компания Акрама Хана (Великобритания)
Герой прошедшего лета Акрам Хан, сразивший москвичей своей версией «Жизели» и моноспектаклем «Xenos», привозит собственную труппу с новым спектаклем: премьера состоялась в этом июле. «Перехитрить дьявола» хореограф поставил с тем же композитором — изумительным Винченцо Ламаньей — в своей фирменной манере: внедрив древнеиндийский катхак в современный хореографический язык. Вдохновили хореографа «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи и недавно расшифрованный фрагмент великого эпоса о Гильгамеше — история воина-полубога, царя древнего города Урука. Получился спектакль о культурной памяти, о проницаемости мира живых и мертвых, о непреходящей значимости мифов и ритуалов. Сам Хан в нем не участвует. Шестеро его удивительных артистов (младшему 20, старшему 68 лет) протанцовывают истории персонажей среди поверженных идолов и глиняных черепков — расколотых табличек с аккадской клинописью, пытаясь восстановить утраченную связь времен.
Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ), 8 и 9 октября, 20.00
Программа одноактных балетов
Нидерландский театр танца
NDT-I представлять незачем: труппа много раз приезжала в Москву, само название компании — гарантия высочайшего качества. На сей раз в большой программе — еще не виданные, довольно свежие балеты главных авторов NDT. Тандем Пол Лайтфут и Соль Леон представят «Несравненную Одиссею» — про вечных странников, Макс Рихтер специально написал музыку для балета о современных одиссеях. Второй спектакль тандема — черно-белая сюрреалистическая «Отключка», предваренная эпиграфом Поля Гогена «Я закрываю глаза для того, чтобы видеть»,— гипнотическая игра теней и танцовщиков во плоти, оправдывающая любые кульбиты фантазии. Немец Марко Гёкке представлен 15-минутной новеллой «Проснулся слепым» на песни Джеффа Бакли. Это балет о любви: две женщины и пятеро мужчин бросаются в ее омут, подчиняясь нервической хореографии, полной тайной нежности и грусти. Великолепная канадка Кристал Пайт составила свое «Заявление» на музыку Оуэна Белтона из отточенных до символов производственных телодвижений чиновничье-политического истеблишмента: четверо функционеров, воспринимающих мир как карьерную лестницу, схватились в кабинетной борьбе за власть.
Большой театр, Новая сцена, 23–25 октября, 19.00