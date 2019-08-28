Жительницу Новочеркасска осудили за самовольное подключение к газопроводу

Новочеркасский городской суд приговорил местную жительницу к трем месяцам исправительных работ за самовольное подключение к газопроводу (ч. 1 ст. 215.3 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. В доход государства будет удерживаться 5% ее заработка.

Суд установил, что с ноября 2018- го по апрель 2019 года женщина самовольно подключилась к системе газоснабжения, демонтировав охранный контейнер с пломбой. Ранее подсудимую уже привлекали к административной ответственности за самовольное подключение к газопроводу.

Дарья Голякова