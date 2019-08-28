«Азимут» возьмет в лизинг два новых самолета SSJ100

Авиакомпания «Азимут» и Государственная транспортная компания заключили соглашение, по которому перевозчик получит в лизинг два новых самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает пресс-служба компании. Один из них поступит в распоряжение авиакомпании в октябре этого года и в ноябре приступит к выполнению регулярных рейсов по региональным маршрутам. Когда авиакомпания получит второй самолет,в сообщении не уточняется. Сейчас флот авиакомпании «Азимут» состоит из девяти самолетов SSJ100.

Дарья Голякова