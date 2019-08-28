29 августа, четверг
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

«Азимут» возьмет в лизинг два новых самолета SSJ100

Авиакомпания «Азимут» и Государственная транспортная компания заключили соглашение, по которому перевозчик получит в лизинг два новых самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает пресс-служба компании. Один из них поступит в распоряжение авиакомпании в октябре этого года и в ноябре приступит к выполнению регулярных рейсов по региональным маршрутам. Когда авиакомпания получит второй самолет,в сообщении не уточняется. Сейчас флот авиакомпании «Азимут» состоит из девяти самолетов SSJ100.

Дарья Голякова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя