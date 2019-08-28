После обрушения на стройке в Новосибирске задержаны три представителя подрядчика

Следственный комитет России (СРК) в рамках возбужденного уголовного дела по факту обрушения на стройке в Новосибирске задержал троих представителей подрядной организации «Сибэнергомонтаж». Напомним, в результате обрушения находившегося на реконструкции здания насосной станции под обломками погибли трое рабочих.

«По уголовному делу об обрушении стены задержаны трое представителей подрядной организации: исполнительный директор ОАО "Сибэнергомонтаж" Алексей Бочаров, главный инженер Кемеровского СМУ АО "Сибэнергомонтаж" Александр Петров и начальник Кемеровского СМУ АО "Сибэнергомонтаж" Михаил Павлов»,— говорится в сообщении СКР. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть двух и более человек). По предварительной версии, при реконструкции строения произошло сползание грунта и обрушение стены.

В Сибирской генерирующей компании, которой принадлежит насосная станция, заявили, что работы на объекте велись «силами подрядной организации «СИБЭМ», часть сотрудников на строительство были привлечены дополнительно».

Подробнее об аварии на стройке читайте в материале “Ъ” «Ремонт с обрушением».