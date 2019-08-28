Seat Tarraco стал первым серийным гибридом марки

Seat Tarraco FR. Фото: Seat

Seat Tarraco FR. Фото: Seat

Seat Tarraco FR. Фото: Seat

Автомобиль оснащен 110-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который дополнен 116-сильным электромотором, встроенным в 6-ступенчатую роботизированную коробку передач DSG. Суммарная мощность бензо-электрической силовой установки составляет 245 л.с. Аккумулятор на 13 кВт/ч, расположенный под задним сиденьем, позволит проезжать на электротяге до 50 км.

Комплектация FR также доступна и для версий с двигателями внутреннего сгорания. Спортивное исполнение подразумевает иные накладки на колесные арки, большой задний спойлер , увеличенные колесные диски, подвеску с иными настройками, а также доработки салона — спортивные руль и сиденья, иной декор интерьера. Новинка получила мультимедийную систему с 9,2-дюймовым тачскрином, а также сенсорный блок управления климатической системой.

Публичный дебют Seat Tarraco FR в гибридном варианте состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. В продажу модель поступит в 2020 году. Напомним, премьера базового кроссовера Seat Tarraco состоялась осенью 2018 года.