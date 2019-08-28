К ростовскому кладбищу запустят новые автобусы

К новому кладбищу «Ростовское», которое открыли в Мясниковском районе, планируют запустить до 10 больших автобусов, сообщает«ДОН 24» со ссылкой на министерство транспорта Ростовской области.

Они будут ходить по маршруту Ростов-на-Дону, ул. Планетная – ул. Добровольского – ул. Волкова – ул. Космонавтов – ул. Орбитальная – п. Верхнетемерницкий, ул. Обсерваторная – п. Темерницкий, ул. Лесная – автодорога от автодороги Северный обход Ростова до дороги Ростов – сл. Родионово-Несветайская – Новошахтинск – автодорога с. Чалтырь – с. Большие Салы – п. Элитный.

Сейчас министерство транспорта Ростовской формирует конкурсную документацию для определения перевозчика, который будет обслуживать новый маршрут. Конкурс планируют объявить в сентябре. Не позднее 90 дней со дня выбора исполнителя он должен будет приступить к работе.

Дарья Голякова