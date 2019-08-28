У Casio появились новые спортивные хронографы Edifice

Японская компания Casio Computer Co Ltd представила новые многофункцинальные хронографы Edifice. Дизайн часов подчеркивает характерныи спортивный стиль бренда. Нумерация на безеле, вращающемся в одном направлении, служит шкалой для отображения времени, которое осталось до запланированного события. Чтобы засечь временной промежуток, нужно всего лишь повернуть безель на необходимое количество секунд.

Аналоговый циферблат дополнен окошком даты. Благодаря особому покрытию стрелки и часовые метки долго светятся в темноте даже после короткого воздействия света. Секундомер с пределом измерения 1 час позволяет засекать время с точностью до десятой доли секунды и снабжен тройной индикацией показателей у отметок шесть, девять и 12 часов. Нижний счетчик отображает секунды, левый минуты, а верхний — десятые доли секунды.

Новинка предлагается в трех версиях. EFR-566DB-1AVUEF на классическом стальном браслете, с красными акцентами по безелю и черному циферблату, EFR-566PB-1AVUEF с желтыми элементами на прочном и гибком полимерном ремешке и EFR-566BL-2AVUEF с кожаным ремешком в темно-синих тонах.

Минеральное стекло надежно оберегает циферблат от механических повреждений, а корпус из нержавеющей стали защищает ионное покрытие.