Трудовой кодекс

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Актер Бенедикт Камбербэтч в часах Jaeger-LeCoultre MasterUltrathin

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12 часов с синим циферблатом для тех, кто носит костюм каждый день

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На первый взгляд циферблат синего цвета может показаться менее традиционным, чем белый или черный, но при более внимательном рассмотрении получается, что синие часы абсолютно универсальны. Ведь синий — самый популярный цвет одежды у мужчин, работающих в офисе. Особенно у тех, кому дресс-код приписывает необходимость носить костюм. Так почему бы не подобрать часы в тон?


Первая волна популярности часов с синим циферблатом прокатилась по ведущим часовым мануфактурам в 2015 году. Тогда на выставке в Базеле часы синего цвета казались чем-то авангардным, смелым, нестандартным. Речь идет о классических моделях, потому что для спортивных хронографов и дайверов синий цвет вполне очевиден. Видимо, показатели продаж были настолько убедительными, что за последующие четыре года модели с синим циферблатом и ремешком появились практически у каждой марки. Налицо обоюдный и негаснущий интерес производителей и покупателей к одному и тому же. То есть тренд.

Дело в том, что синий цвет подходит буквально ко всему: придает дендисткого шика костюму, идеально сочетается с джинсами или брюками чинос, уместно смотрится в офисе и неформальной обстановке. Синий циферблат менее торжественный, чем черный, не такой броский, как белый, и более строгий, чем хаки или, скажем, оранжевый. Звучит убедительно? Дальше предстоит выбор среди множества стилей, функций и форм, облегчить который может, пожалуй, только лояльность к конкретному бренду.

Эмалевый циферблат есть у Breguet, Vacheron Constantin и Jaeger-LeCoultre, сложные функции — у Bvlgari и Patek Philippe, авангардный дизайн — у Ulysse Nardin и Zenith, модный ремешок из шерстяной ткани и золотые индексы — у Chopard, индикатор фаз Луны — у Girard-Perregaux. Все бренды уважаемые, с историей и традициями. И поскольку швейцарские часовщики — люди меркантильные и высоко ценят свой труд, голосовать за понравившуюся модель придется довольно длинным рублем. Но сомнения прочь: удовольствие от самого себя в синих часах того стоит.

Екатерина Зиборова


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