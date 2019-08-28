«Атоммаш» посетила делегация Бангладеш

Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – Атомэнергомаш) посетила делегация Республики Бангладеш во главе с министром науки и технологий Яфешем Османом и Чрезвычайным и Полномочным Послом Народной Республики Бангладеш в РФ С. М. Сайфулом Хоком, сообщила пресс-служба предприятия. Основная цель визита — знакомство с ходом изготовления ядерных паропроизводящих установок (ЯППУ) для двух блоков строящейся в Бангладеш АЭС «Руппур». АО «АЭМ-технологии» изготавливает две реакторные установки с внутрикорпусными устройствами, крышкой реактора и верхним блоком и два комплекта парогенераторов для двух блоков станции «Руппур».

Члены делегации выразили удовлетворение увиденным. «Мы полностью уверены в том, что получим в Бангладеш замечательно выполненный проект», — цитируются в сообщении слова Яфеша Османа.

АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Первый блок АЭС начнет работу в 2023 году, а второй — в 2024 году. АЭМ-технологии изготовит и для двух энергоблоков станции реакторы и комплекты парогенераторов.

Сергей Иванов