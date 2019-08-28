В Лобве запустили производство столярных изделий для экспорта в Азию

Предприятие ООО «Лесной Урал Лобва» (группа компаний «Лесной Урал») запустила в поселке Лобва (Свердловская область) первую очередь завода по производству столярных изделий для строительных и отделочных работ. «Около 50% продукции предприятие будет экспортировать в страны Азии. В частности, в Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Китай и Узбекистан»,— рассказали в пресс-службе фонда развития промышленности (ФРП), который предоставил компании заем.

По словам директора компании Сергея Антоненко, в цехе глубокой переработки предприятие выпускает доски, профилированный брус и евровагонку. «Производство работает в формате полного цикла: от выращивания саженцев и посадки леса до изготовления конечной деревянной продукции»,— добавил он.

Лобвинский лесокомбинат был закрыт в 2010 году. Без работы осталось около 1 тыс. человек. В 2018 году для восстановления производства ФРП предоставил предприятию 70 млн руб., еще 30 млн руб. направил областной фонд технологического развития промышленности. Общая стоимость проекта составила 255,5 млн руб. ООО «Лесной Урал Лобва» планирует в 2020 году запустить вторую очередь завода — лесопильную линию и линию по производству биотоплива (пеллет).

ГК «Лесной Урал» – предприятие малого бизнеса, образованное в 2004 году. Основным направлением деятельности являются лесозаготовка и лесопиление и лесовосстановление.

Анастасия Реутова