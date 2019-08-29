Губительная станция

В Новосибирске обрушилось находившееся на реконструкции здание насосной станции, возведенное больше полувека назад. Четверо рабочих ремонтной бригады оказались под многотонной кучей обломков, трое из них погибли. Причины обрушения выясняет Следственный комитет, который возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По предварительным данным, при реконструкции строения произошло сползание грунта и обрушение стены.

Новосибирское управление Следственного комитета расследует инцидент на стройплощадке реконструируемого двухэтажного здания насосной станции в Ленинском районе Новосибирска, унесший жизни трех рабочих.

Сигнал об обрушении строения поступил вчера на телефон службы спасения 112 в 12.20 по местному времени. Очевидцы сообщили, что из-под завалов слышны крики людей, заблокированных обломками бетонных конструкций и кирпича. К месту аварии были стянуты несколько экипажей спасателей, кинологические расчеты, два десятка единиц техники, включая краны, многочисленные кареты скорой помощи.

Как выяснилось, когда на стройплощадке вовсю кипела работа, обрушилась стена здания. Из 13 рабочих девять успели отбежать. Четверо оказались погребены под завалами. Площадь обрушения составила около 350 кв. м.

Уже через несколько минут после начала поисковой операции, которую возглавил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, была объявлена первая минута тишины. Место обрушения обследовали четыре лабрадора, обученные для поиска людей. Пустоты, где могли бы находиться рабочие, проверили при помощи тепловизоров. Примерно через час после ЧП удалось вытащить уцелевшего работника. С многочисленными травмами его доставили в ближайшую больницу. Спасти трех его коллег не удалось. Раздавленные многотонными обломками они погибли на месте. Через пять часов после начала поисковой операции вице-губернатор Сергей Семка, которому поручена координация работы по устранению последствий ЧП, сообщил о ее завершении. От имени правительства региона чиновник выразил соболезнования родным погибших. С ними сейчас работают психологи МЧС.

Спасателей на месте происшествия сменили следователи. Силовики возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о «нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть двух и более человек» (ч. 3 ст. 216 УК РФ). По некоторым данным, строители занимались усилением конструкций фундамента здания насосной станции, которое было возведено еще в 1967 году. В мэрии Новосибирска заявили, что по предварительной версии при реконструкции строения произошло сползание грунта и обрушение стены.

В «Сибирской генерирующей компании», которой принадлежит насосная станция, заявили, что работы на объекте велись «силами подрядной организации „Сибэм“, часть сотрудников на строительство была привлечена дополнительно». Официальный представитель прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин отметил, что инициированная ведомством проверка «даст оценку действиям заказчиков, подрядчиков, осуществляющих работы, а также должностным лицам органов строительного контроля».

Константин Воронов