На августовском педагогическом совещании Глава Адыгеи поставил задачи по реализации нацпроектов в образовании

В Госфилармонии республики сегодня состоялось традиционное августовское совещание по теме «Достижение стратегических целей нацпроекта «Образование»: задачи, механизмы и направления изменений системы образования РА».



В мероприятии принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, а также заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова, руководство министерства образования и науки РА, учителя, директора образовательных учреждений, работники образовательной сферы и члены родительских комитетов.

Открывая встречу, Глава республики отметил, что тематика совещания обусловлена целями и задачами, которые намечены в нацпроекте «Образование». Данный нацпроект вошел в число 12-ти приоритетных проектов, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным в новом майском указе 2018 года.

«С начала текущего года в Республике Адыгея реализуются 46 региональных проектов, из них 7 – в рамках национального проекта «Образование». В республике проделана системная работа по их разработке: это семь масштабных проектов, которые должны обеспечить необходимые условия для того, чтобы обучающиеся стали более успешными, активными, а в будущем – конкурентоспособными на профессиональном рынке», – сказал Мурат Кумпилов.

Отмечено, что на реализацию нацпроекта «Образование» республика получила значительные федеральные средства. Более 1,5 млрд. рублей направлено на развитие школьной инфраструктуры, системы доп. образования, повышение квалификации педагогов, внедрение цифровых технологий. Помимо этого, по нацпроекту «Демография» регион получил свыше 1 млрд. рублей.

Глава Адыгеи остановился на первоочередных задачах, которые стоят перед профильным министерством и муниципальными органами власти. Одна из них касалась перехода всех школ на обучение в одну смену. Эта задача решается в рамках реализации регионального проекта «Современная школа».

Мурат Кумпилов отметил, что в данном направлении идет поэтапная работа.

«Так, в прошлом году была открыта новая средняя общеобразовательная школа на 990 ученических мест в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района. В нынешнем году в том же районе в Энеме откроется новая школа на 1100 мест.

Еще одна школа на 1100 мест сейчас строится в Майкопе. Ввод её в эксплуатацию планируется в следующем году. А в ближайшее время начнётся строительство школы на 250 мест в станице Ханской, что позволит решить проблему перегруженности трёх действующих здесь общеобразовательных организаций», – сказал Глава республики.

Было подчеркнуто, что в республике планируется строительство еще 14 школ на 5820 мест. Особое внимание также будет уделено детям с ограниченными возможностями и созданию комфортных условий для их обучения. В рамках данного направления Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения из федерального и регионального бюджетов получит более 4 млн. рублей. Кроме того, отмечено, что Адыгея вошла в число получателей субсидии для обновления материально-технической базы Адыгейской республиканской школы-интерната в а. Хакуринохабль и школы для детей с ограниченными возможностями в г. Майкоп.

Мурат Кумпилов также проинформировал участников совещания о том, что в течение следующих двух лет благодаря выигранным грантам 102 школы и 3 организации среднего профессионального образования получат новое компьютерное и технологическое оборудование. На их базе будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Отдельно Глава республики остановился на вопросах физического воспитания детей и молодежи. Отмечено, что за последние 5 лет усилиями органов власти обеспечен ремонт 49 спортзалов. В текущем году также завершится строительство 9 школьных стадионов на средства ПАО «Газпром».

Говоря о дошкольном образовании, Мурат Кумпилов отметил, что в республике предстоит построить еще 13 детсадов. Строительство 6 из них будет завершено уже к концу текущего года.

«Поручаю главам муниципальных образований с низким охватом детей, получающих дошкольное образование, улучшить данный показатель», – подчеркнул Глава региона.

В продолжение совещания Мурат Кумпилов остановился на вопросах подготовки кадров в сфере образования. Отмечено, что республика вошла в число получателей федеральной субсидии в размере 50,4 млн. рублей для создания Центра опережающей профессиональной подготовки.

Еще одно направление, на которое было обращено внимание – дополнительное образование детей. На развитие данной сферы будет направлено более 400 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.

«В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» до конца текущего года в Майкопе будут открыты детский технопарк «Кванториум», региональный центр выявления, поддержки, развития талантов детей и молодёжи «Полярис – Адыгея», а также будет внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», – сказал Мурат Кумпилов.

На создание мобильного технопарка «Кванториум» также ожидается федеральная субсидия в размере свыше 16 млн. рублей.

Глава Адыгеи особо отметил региональные проекты «Успех каждого ребенка» и «Поддержка семей, имеющих детей» и поручил главам муниципальных образований обеспечить максимальный охват детей дополнительным образованием, а также создать муниципальные центры психолого-медико-педагогической помощи.

В ходе своего выступления Глава республики также акцентировал внимание на региональном проекте «Социальная активность». В целях реализации данного направления профильному министерству поручена организация конкурсов для некоммерческих организаций по номинации «Добровольчество». Главам муниципальных образований дано поручение обеспечить достижение показателей по вовлеченности граждан в добровольчество. Перед ректорами АГУ и МГТУ поставлена задача по активизации развития национальной лиги студенческих клубов.

Говоря о следующем региональном проекте – «Учитель будущего», Мурат Кумпилов отметил, что с октября этого года в регионе будут действовать 2 центра по повышению квалификации. На их создание привлечено около 65 млн. рублей. В связи с этим Министерству образования и науки РА и Адыгейскому республиканскому институту повышения квалификации поручено разработать дорожную карту, наладить работу по восполнению дефицита педагогических кадров.

В завершение своей речи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что перед педагогическим сообществом республики стоят серьезные задачи, и важно, чтобы каждая семья в республике почувствовала, что система образования качественно меняется.

В продолжение совещания выступил министр образования и науки РА Анзаур Керашев. В рамках обсуждения доклада присутствующие в зале смогли задать руководителю министерства интересующие их вопросы.