Матч с участием «Рубина» стал самым посещаемым в седьмом туре

Матч между «Ростовом» и казанским «Рубином», завершившийся победой ростовчан, оказался самым посещаемым по итогам седьмого тура. Игру, которая прошла 25 августа в Ростове-на-Дону, посетили свыше 35 тыс. болельщиков, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

Вторым по популярности матчем стала встреча между «Крыльями Советов» и «Спартаком», завершившаяся со счетом 1-2 в пользу москвичей. Ее посетили свыше 32 тыс. человек. Тройку замкнула игра «Краснодара» и «Локомотива», которая закончилась вничью 1-1. На этом матче побывали свыше 31 тыс. болельщиков.

В данный момент казанский «Рубин» находится на восьмом месте турнирной таблицы. Клуб набрал десять очков в семи матчах.

"Ъ-Казань"