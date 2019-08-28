На подстанции «Южная» в Екатеринбурге установили первую в РФ цифровую противоаварийную систему

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» («СО ЕЭС») установили на подстанции 500 кВ «Южная» в Екатеринбурге новый цифровой комплекс для предотвращения нарушений устойчивости энергосистемы. Как пояснили в ФСК, на подстанции установлены цифровые устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) и модернизировано микропроцессорное оборудование удаленного контроллера противоаварийной автоматики Централизованной системы противоаварийного управления ОЭС Урала (УКПА ЦСПА).

«Это программно-аппаратный комплекс третьего поколения, обеспечивающий сохранение устойчивость энергосистемы. Для корректной работы системы нужен постоянный баланс генерации и потребления. Если происходит возмущение в сети — отключается генерация или потребители, необходимо срочно восстановить этот баланс. В противном случае может развиться масштабная авария. Эта система позволяет быстро восстанавливать этот баланс с минимальными потерями»,— пояснил директор ФСК ЕСК Валерий Мацкевич. По данным компании, система состоит из установленного на станции удаленного контроллера и информационного комплекса, который находится в ОДУ Урала. Комплекс постоянно рассчитывает электроэнергетического режима для текущей схемно-режимной ситуации и каждые 30 секунд выдает матрицу оптимальных управляющих воздействий. В случае возникновения возмущения на сетях необходимые меры принимаются системой автоматически.

Переходить с аналогового формата на новый стандарт передачи информации планируется плавно — в течение двух месяцев новые устройства на подстанции будут работать параллельно с действующей системой. Стоимость проекта составила 90 млн руб.

Подстанция 500 кВ Южная трансформаторной мощностью 1500 МВА введена в эксплуатацию в 1954 году. Является основным центром энергоснабжения Екатеринбурга и важным узловым объектом всей энергосистемы Урала.

Анна Лапина