На маршруте Минеральные Воды – Кисловодск запустят «Ласточки»

На пригородный маршрут Минеральные Воды – Кисловодск с 1 сентября выйдут экспресс-поезда «Ласточки», сообщает пресс-служба СКЖД. Поезда будут делать остановки на станции Ессентуки, Пятигорск и Лермонтовский.

Из Кисловодска составы будут отправляться в 06:10, 10:00, 13:40 и 16:20, а из Минеральных Вод в 08:10, 11:45, 15:10, 19:25. Время в пути 55 минут. Стоимость проезда по полному маршруту составит 180 руб.

Кроме того, с 1 сентября запустят новый пригородный маршрут Кисловодск

– Железноводск по выходным и праздничным дням. Из Кисловодска поезда будут отправляться в 09:27 и 12:30, из Железноводска – в 12:26 и 14:26.

Дарья Голякова