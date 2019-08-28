Яд для грызунов найден в крови девяти отравившихся человек в Ульяновске

Анализ крови девяти человек в Ульяновске, отравившихся, предположительно, подсолнечным маслом, выявил вещество кумарин. Оно применяется в качестве основы яда для грызунов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Ульяновской области.

Ранее в Ульяновской области 13 человек попали в больницы с отравлением. Впоследствии один из них скончался, еще трое выписались. Состояние еще восьми человек оценивается как удовлетворительное.

Установлено, что причиной отравления могло стать, предположительно, подсолнечное масло домашнего производства. Продукт был приобретен у одного и того же производителя.

Георгий Портнов