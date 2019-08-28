На Дону на строительство и ремонт школ дополнительно выделят 1,7 млрд рублей

Бюджетные средства на строительство и реконструкцию образовательных организаций Ростовской области в 2019-2021 годах увеличили на 1,7 млрд руб, сообщает управление информационной политики правительства региона.

«К 2021 году будут построены школы в Волгодонском (100 мест), Неклиновском (600 мест), Усть-Донецком (100 мест), Октябрьском (100 мест) районах и Шахтах (600 и 100 мест). В 2020 году будет завершена реконструкция Балко-Грузской школы в Егорлыкском районе и работы по строительству детского сада на 160 мест в г. Шахты», - передает пресс-служба слова первого заместителя губернатора региона Игоря Гончарова.

Кроме того, в области увеличили на 11 млн руб. бюджетные средства. на оснащение мебелью школ-интернатов и 33 млн рублей на проведение текущих ремонтов областных образовательных учреждений.

Дарья Голякова