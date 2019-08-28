«Удмвторесурс» скапливал отходы 1 класса опасности без разработанных паспортов

Прокуратура выявила многочисленные нарушения закона в деятельности ООО «Мусороперерабатывающий завод "Удмуртвторесурс"» (УВР). Предприятие, на котором образуются отходы производства и потребления, в том числе первого класса опасности, не разработало на них паспорта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Также УВР не имел нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Кроме того, в организации отсутствовали материалы учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от них отходов за 2018-2019 годы.

Директора и предприятие привлекли к административной ответственности по частям 1, 9, 10 ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Им назначили наказания в виде предупреждения. В настоящее время часть нарушений уже устранена.