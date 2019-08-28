Скейтбордистов отправили в сквер У нижегородских любителей экстремальных видов спорта появилось новое место для встреч.

Памп-трек, подходящий для тренировок и выступлений скейтбордистов, любителей BMX и самокатов, был создан в Канавинском сквере, расположенном на Московском шоссе. Аналогичные трассы есть в Москве, Ижевске и Казани, так что нижегородский памп-трек стал всего лишь четвертым в стране.

В сквере планируется разместить также площадку для выгула собак и благоустроить прогулочную зону.

Существующие недочеты по благоустройству парка будут устранены в ближайшее время, - сообщил представитель подрядчика Андрей Молчин.

Собственную точку зрения на происходящее в парке имеет эколог Асхат Каюмов.