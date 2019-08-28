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В Пятигорской городской больнице проведут проверку из-за многочисленных жалоб

В ходе рабочей встречи с министром здравоохранения Ставропольского края Виктором Мажаровым губернатор региона Владимир Владимиров потребовал провести служебную проверку в городской больнице Пятигорска из-за значительного числа жалоб. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Люди сообщают о сложной ситуации, которая складывается в отделении травматологии, в хирургии, в других отделениях. С большой тревогой пишут о том, что не хватает специалистов. Жалуются на то, что некоторые услуги предоставляются платно», - передает пресс-служба слова господина Владимирова.

Министр здравоохранения региона сообщил губернатору, что сейчас в травматологическом отделении работают восемь специалистов. Законность предоставления платных услуг проверят правоохранительные органы.

Дарья Голякова


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