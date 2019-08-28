Арбитраж вновь рассмотрит иск самарской больницы им. Пирогова о банкротстве ООО «СМТ»

Кассационная инстанция Арбитражного суда Поволжского округа направила на повторное рассмотрение иск самарской городской клинической больницы № 1 им. Пирогова о банкротстве ООО «Современные медицинские технологии». Дело рассмотрит региональный арбитраж. Об этом сообщается на сайте суда.

Разбирательство между «Самарской городской клинической больницей № 1 имени Н. И. Пирогова» и ООО «Современные медицинские технологии» (СМТ) из-за поставленного магнитно-резонансного томографа продолжается с ноября минувшего года.

Медицинское учреждение обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском о признании компании Сергея Шатило несостоятельной из-за задолженности в размере более 70 млн руб. Эту сумму больница взыскала в арбитражном суде за ненадлежащее исполнение государственного контракта. Собственник СМТ связывает претензии клиники с намерениями властей самостоятельно или с другим инвестором достроить кардиологический центр «Клиника сердца», начатый организацией господина Шатило в 2014 году рамках государственно-частного партнерства.

Ранее Сергей Шатило был признан Самарским районным судом виновным в коммерческом подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медицинского оборудования на сумму свыше 4 млрд руб. Глава «СМТ» приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас главу ООО «Современные медицинские технологии» судят за незаконную поставку незарегистрированных медизделий в крупном размере в больницы региона.

Георгий Портнов