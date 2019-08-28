В Нижнем Тагиле на развитие мобильной связи направят около 150 млн рублей

В развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Нижнем Тагиле планируется вложить порядка 150 млн руб. Как сообщили в администрации города, в среду мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заключил соответствующее соглашение с группой компаний «Русские башни».

«Планируется, что на территории города появятся более 100 опор двойного назначения с возможностью размещения на них оборудования сети подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и других перспективных стандартов, включая 5G. Развитие инфраструктуры связи улучшит системы безопасности: камеры наблюдения ГИБДД и МВД»,— сообщили в мэрии Нижнего Тагила. Там добавили, что в будущем систему будут использовать структуры гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций для оповещения населения, установления датчиков погоды и ветра.

В четверг инвестор представил городу план по реализации проекта, рассчитанный на три года. В этом году на территории города планируется установить 39 антенно-мачтовых сооружений компании.

ГК «Русские башни» создана в 2009 году UFG Asset Management и Европейским банком реконструкции и развития. Оказывает услуги по строительству и обеспечению объектов инфраструктуры для операторов связи.

Дарья Соколова