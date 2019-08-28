В Хостинском районе Сочи отремонтируют тоннель на федеральной трассе

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на капитальный ремонт автодорожного тоннеля № 6 на трассе Джубга – Сочи. Объект располагается в Барановском сельском округе Хостинского района курортной столицы. Капремонт призван привести транспортно-эксплуатационное состояние тоннеля к нормативному уровню.

Как сообщили в ведомстве, длина тоннеля составляет 2,62 км, расчетная скорость движения по его двухполосной проезжей части – 120 км/час. В ходе его капремонта специалисты устранят выявленные дефекты и восстановят конструктивные элементы, ликвидировав трещины на поверхности стен тоннеля и штольни. Кроме того, произойдет закрепление грунтового массива, замена инженерных сетей и элементов обустройства дорожного объекта.

На время работ движение автотранспорта будет осуществляться в объезд тоннеля. Финансировать работы планируется из федерального бюджета.

Василий Хитрых