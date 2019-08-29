Государственный просчет

Минимизация влияния санкций на российских граждан и организации, по идее — одна из ключевых задач государства. Вот, например, 28 августа Росимущество окончательно избавило Газпромбанк от акций попавшего под американские санкции Еврофинанс Моснарбанка. Раньше по той же схеме вышел из его капитала ВТБ. Договорились быстро: главное — нивелировать риски дополнительных санкций для двух банков из топ-3. По тому же принципу закрыли списки сотрудников и собственников подсанкционных компаний, создали опорный банк в Крыму и национальную систему платежный карт (НСПК), которая должна была спасти россиян от прекращения карточных расчетов международными платежными системами Visa и MasterCard.

Однако несовершенство созданной платежной системы раскрыл все тот же Еврофинанс Моснарбанк, чьи карты перестали работать, после того как процессинговая компания «Картстандарт» не рискнула продолжить их обслуживание. После этого депутаты успели ввести штрафы за прекращение обслуживания карт попавших под санкции банков, а впоследствии предложили запретить процессинговым компаниям с иностранными собственниками работать в России.

Но на этом этапе стало очевидно, что дело не в происхождении компании, а в опасении вторичных санкций. Этот риск обсуждали на прошлой неделе участники Ассоциации банков России (АБР), в том числе возможность создания компании, которая согласилась бы обеспечивать расчеты по картам попавших под санкции небольших кредитных организаций. Прямое подключение к НСПК, которая бы могла обеспечить непрерывность расчетов для таких банков, слишком дорого и не окупится ввиду малой эмиссии карт и оборотов по ним.

Публично комментировать эту тему, как и любую связанную с санкциями, ни банки, ни процессинговые компании не желают. Но в неофициальных разговорах участники рынка откровенно заявляют: компания необходима, но только отношения к ним она иметь не должна. И мотивация разная, вплоть до прямых опасений введения вторичных санкций. И чем больше бизнес группы или холдинга, имеющего процессинг, тем сильнее эти опасения. На российском рынке есть компании, которые занимаются только процессингом и даже готовы рискнуть. Но только если это останется «большим секретом» и с государственной поддержкой. Ни первого, ни второго пока не обещают.

В такой ситуации, судя по всему, ЦБ ничего не остается, как взять заботу о клиентах небольших банков на себя, создав небольшой национальный процессинг. Или же, как вариант, довести «расчистку» сектора до логического конца, полностью избавившись от некрупных банков.