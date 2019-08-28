Глава ФСВТС заявил о давлении США на партнеров России по торговле оружием

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил журналистам на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) о давлении США на партнеров России в сфере торговли оружием.

По словам господина Шугаева, российской стороне известно о регулярных фактах давления на зарубежных партнеров России со стороны США. Давление также испытывают сотрудники посольств. «Каждый день мы получаем информацию, что сотрудники посольств, военных миссий, представители Госдепа приезжают и просто говорят: ребята, вы знаете, у нас ведь санкции, сейчас вы все с ходу попадете (под них.— “Ъ”). Это беспрецедентно, такого никогда не было»,— сказал Дмитрий Шугаев (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что санкции создают проблемы, но Россия и ее партнеры «находят пути выхода из сложившейся ситуации». В частности, переходят на национальные валюты. «Потому что в долларах (торговать.— “Ъ”) сегодня никто не рискует, ни мы, ни они»,— заявил глава ФСВТС.

В начале года Дмитрий Шугаев рассказал в интервью “Ъ” о нюансах работы в условиях санкций и о недобросовестной конкуренции на оружейном рынке.