ФК «Краснодар» вернет нерезультативного Андрея Ивана румынскому клубу

Футбольный клуб «Краснодар» согласовал детали трансфера нападающего Андрея Ивана в румынский «Университатя Крайова». Таким образом, футболист возвращается в команду, из которой он перешел в «Краснодар» два года назад. «За это время Андрей Иван провел в составе основной команды “быков” девять матчей, где не отметился результативными действиями», – сообщили в пресс-службе краснодарского клуба.

22-летний Андрей Иван начинал карьеру в румынских командах из низших лиг. В январе 2014 года присоединился к клубу КСУ из второй лиги. Дебют форварда в Чемпионате Румынии состоялся в 2014 году в матче против «Стяуа», где он отметился забитым голом. Следующий сезон Иван начал в качестве основного форварда «КС Университатя». 17 июля 2017 года он перешел в ФК «Краснодар», с которым подписал пятилетний контракт.

В июне 2018 года был отдан в годичную аренду венскому «Рапиду».

Василий Хитрых