Суд признал «НАСКО» банкротом

Арбитражный суд Татарстана накануне признал страховую компанию «НАСКО» банкротом. Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов. Информация об этом опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.

Заявление о банкротстве НАСКО подала временная администрация компании. После анализа финансового состояния стало известно, что восстановить платежеспособность страховой компании невозможно.

Напомним, что «НАСКО» лишилась лицензии 15 мая. В тот же день Центробанк ввел в компании временную администрацию. Отзыв лицензии был связан с «систематическим нарушением прав и законных интересов потребителей страховых услуг». Временная администрация не получила необходимый доступ к документации и архивам, после чего она заподозрила сотрудников компании в выводе активов. Информация о противоправных действиях была передана в правоохранительные органы.

"Ъ-Казань"