В Китае закрылся один из последних независимых центров аналитических исследований

Один из самых известных в Китае независимых центров аналитических исследований — Unirule Institute of Economics — объявил о прекращении работы. Центр сообщил, что решению предшествовало получение официального письма от районных властей Пекина, в котором заявлялось, что деятельность Unirule Institute of Economics и его подразделений будет запрещена, поскольку он является «незарегистрированным и незаконным». После этого другое ведомство объявило об отзыве у центра лицензии на ведение деятельности, поскольку он якобы «использует веб-сайт без соответствующего разрешения».

Основанный группой китайских экономистов Unirule Institute of Economics начал свою работу в Китае в 1993 году, в период реформ. Он последовательно поддерживал экономическую и политическую либерализацию и неоднократно выступал площадкой для открытых дискуссий по экономическим вопросам. В последние годы, по словам его руководителей, центр подвергался все большему давлению со стороны китайских властей, а его сотрудникам отказывали в возможности выезда за рубеж.

Центр аналитических исследований заявил о намерении бороться с решением китайских властей. По мнению руководства Unirule Institute of Economics, оно нарушает статью 35 конституции КНР, согласно которой граждане имеют право на свободу слова, печати и собраний. «Мы сожалеем, что два государственных ведомства не выполнили свои обязанности, оговариваемые конституцией, и не поступили в соответствии с законом, как того требует Компартия Китая»,— говорится в заявлении центра.

Алена Миклашевская